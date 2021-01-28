Tuğba Kuruyemiş, şubat ayında antepfıstığını tanıtacak

Türkiye’deki 93 mağazası ile kuruyemiş sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Tuğba Kuruyemiş, pandemi sürecinde üreticiye destek olmak amacıyla ürün tanıtım günleri düzenlemeye başladı. Firma tarafından yıl boyu devam eden incir tanıtımının yanında ülkenin diğer ürünleri için de özel tanıtım günleri yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda Şubat ayının ilk iki haftasında antepfıstığı tanıtılacak. Tanıtım günlerinde ürünlerin tadımının yaptırılıp üreticiye destek amacıyla satışların özel tanıtım fiyatlarıyla müşterilere sunulacağı belirtildi.

Dünyanın cenneti konumundaki Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra tarım ürünlerinin de tanıtılması gerektiğine inandıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Korona virüs ve akabindeki pandemi süreci dünya düzenini önemli ölçüde değiştirdi. Tedbirler kapsamında turizm duraksadı ancak gıdaya olan ihtiyaç ve gıdaya yönelik alım satımlar hiç duraksamadı. Bu da önümüzdeki süreçte bir ülkenin veya bölgenin kalkınıp gelişmesi için tüm değerlerini tanıtmasının ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Bu kapsamda Tuğba Kuruyemiş olarak ülkemizin değerlerini tanıtmak için bir dizi programlar yaptık. 01-12 Şubat tarihleri arasında ülkemiz genelindeki 93 mağazamızda antepfıstığını tanıtıp, fıstık üreticilerimize destek olabilmek amacıyla ürünler özel tanıtım fiyatları ile vatandaşlarımıza sunacağız" dedi.

En lezzetlisi Gaziantep’te yetişiyor

Ülkemizde özellikle Gaziantep yöresinde yetiştiği için adını antepfıstığı olarak alan bu eşsiz kuruyemişin lezzetinin yanında şifa kaynağı besin içeriğine sahip olduğunu belirten Tonkul, "Bu yıl 40 yılını kutlayan Tuğba Kuruyemiş olarak milli ve yerli ürünlerimizin daha iyi tanıtılması amaçlıyoruz. Her ne kadar Antep’in adıyla anılsa da Türkiye’nin çeşitli illerinde üretilen bu ürünümüzün en lezzetlisi Gaziantep’te yetişir." diyerek kuruyemiş olarak tüketilmesinin yanında baklava ve lokumdan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan antepfıstığının aynı zamanda sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtildi.