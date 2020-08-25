TÜBİTAK destekli ’Fen ve Sosyal Bilgiler Etkinlikleriyle Eğlen-Öğren-Keşfet’ Projesi başladı
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ PROF. DR. HATİCE ÖZENOĞLU, DOÇ. DR. ELİF ALADAĞ VE ARŞ. GÖR. ALAATTİN ARIKAN TARAFINDAN HAZIRLANAN, TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI DESTEKLEME PROGRAMLARI KAPSAMINDA ADÜ VE AYDIN GENÇLİK MERKEZİNİN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 'FEN VE SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİYLE EĞLEN-ÖĞREN-KEŞFET' PROJESİ ADÜ SOSYAL TESİSLERİ'NDE BAŞLADI.
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hatice Özenoğlu, Doç. Dr. Elif Aladağ ve Arş. Gör. Alaattin Arıkan tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programları kapsamında ADÜ ve Aydın Gençlik Merkezinin katkılarıyla gerçekleştirilen ’Fen ve Sosyal Bilgiler Etkinlikleriyle Eğlen-Öğren-Keşfet’ projesi ADÜ Sosyal Tesisleri’nde başladı.
Proje kapsamında öğretim üyelerinin eğitmen olarak öğrencilere destek sunduğu etkinliklerle öğrencilerin disiplinler arası bir yaklaşımla bilime olan tutumları geliştirilmeye çalışılıyor. Etkinlikler boyunca öğrencilerin belirlenen çevre, mekan, arkeoloji, gök bilim ve enerji temalarıyla iş birlikçi bir şekilde öğrenmelerine ve özellikle çevreye karşı duyarlılık geliştirmelerine imkan tanınıyor.
Öğrencilerin, 13-18 ve 20-25 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleşecek proje boyunca Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndan Nysa’ya Aydın Arkeoloji Müzesi’nden ADÜ kütüphanesine farklı mekanlarda alanında uzman eğitmenler aracılığıyla bilgi edinirken aynı zamanda da eğlenmeleri ve keşfetmeleri amaçlanıyor.
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