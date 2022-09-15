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Trenin çarptığı kişi ağır yaralandı
Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda yolcu treninin çarptığı kişi ağır şekilde yaralandı.
AYDIN 15.09.2022, 13:36
Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda yolcu treninin çarptığı kişi ağır şekilde yaralandı.
Olay, İncirliova ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. isimli şahsa Denizli-İzmir seferini yapan tren çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrula C.A. ağır şekilde yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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