banner528

banner549

banner547

Son Dakika
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu

Tren arızalanınca yolcular minibüsler ile nakledildi

İzmir-Aydın-Denizli arasında sefer yapan yolcu treni, Çamlık bölgesinde arıza yapınca, yolcular bölgeye sevk edilen minibüsler ile gidecekleri yerlere götürüldü.

AYDIN 21.08.2022, 19:01
Tren arızalanınca yolcular minibüsler ile nakledildi

İzmir-Aydın-Denizli arasında sefer yapan yolcu treni, Çamlık bölgesinde arıza yapınca, yolcular bölgeye sevk edilen minibüsler ile gidecekleri yerlere götürüldü.

Olay, Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir-Aydın-Denizli arasında sefer yapan yolcu treni, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’ne geldiği esnada arızalandı. Yolcular, arızalanan trenden inmek zorunda kalırken, bölgeye çok sayıda minibüs ve otobüs sevk edildi. Çamlık Tren Garı’nda ve yol kenarında bekleyen çok sayıdaki yolcu, kara yolu ile gideceklere yere götürüldü.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu