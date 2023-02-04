Tralleis’in kapısına kilit vuruldu, restorasyon ise görenleri şaşırttı

Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak ziyaretçilerini bekleyen Tralleis Antik Kenti’nin, restorasyon çalışmaları sebebiyle kapısına kilit vurulurken, tarihi ‘üç gözler’ olarak bilinen kemere uygulanan restorasyonu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, hemen her ilçesi tarih ile iç içe yaşayan Aydın’ın adeta sembolü haline gelen Tralleis Antik Kenti, yıllardır gün yüzüne çıkarılarak kültür turizmine kazandırılması bekleniyor. Milatta Önce (M.Ö.) 13. yüzyılda kurulduğu bilinen Tralleis Antik Kenti’nde yaklaşık 8 ay önce ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez’in bilimsel danışmanlığı ve Aydın Arkeoloji Müzesi’nin başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmalar çerçevesinde antik kent ziyaretçi girişine kapatılırken, giriş kapısına da zincir vuruldu. Antik kentin çeşitli yerlerine “Restorasyon ve arkeoloji kazı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalıdır. Arkeolojik kazı ve onarım çalışmaları nedeniyle kazı alanına geçici bir süre ziyaretçi kabul edilmeyecektir” yazılı uyarı levhaları asıldı. Tralleis Antik Kenti’ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ise kapıdan geri dönmek zorunda kaldı.

Tarihi dokuya uygun olmayan restorasyon iddiası

Tralleis Antik Kenti’nin ayakta kalan tek yapısı olan ve Üç Gözler olarak bilinen 3 sütunlu yapının tarihi dokusuna uygun olmayan taşlarla restore edildiği iddia edildi. M.Ö. 13. yüzyılda kurulan Tralleis Antik Kent’te yapılan restorasyona tepki gösteren vatandaşlar, kentin tarihin yok edildiğini ileri sürerek yetkilileri göreve davet etti.

Restorasyon kurallarına uyulmazsa tarihi eserlerin özelliğini kaybedeceğine dikkat çeken uzmanlar ise geçmişte kurallara uygun olmayan restorasyon çalışması örneklerinin bulunduğunu, Tralleis Antik Kenti’ndeki Üç Gözler olarak bilinen tarihi sütunun da bu örnekler arasında yer almasından endişe ettiklerini ifade ettiler.

Kültür Müdürü Tuncer ne diyecek?

Aydın’ın birçok yerinden görünen ve ilin simgesi haline gelen, restorasyon adı altında yapılan çalışma ile adeta tarihin yok edildiği iddiaları karşısında Aydın İl Kültür Müdürü Umut Tuncer’in yapacağı açıklama ise merak konusu oldu.