Tralleis’in danışmanı ADÜ oldu

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez, Tralleis Antik Kenti kazı çalışmalarının Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından yürütülmesi çerçevesinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 2022 yılından itibaren Aydın ili Efeler ilçesi Tralleis Antik Kenti, kazı ve restorasyon çalışmaları Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez’in bilimsel danışmanlığında yürütülecek. Çalışmaların Aydın ili merkezindeki turizm ve kültür faaliyetlerini arttırması açısından önemli olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemiz öğrencileri başta olmak üzere gençlerin bölgenin kültürel mirası hakkında bilinçlendirilmelerini sağlamanın yanı sıra köklü geçmişi bulunan kentin disiplinler arası çalışmalarla ve araştırmalarla bilim dünyasına tanıtılması oldukça önem taşımakta” dedi.

Antik kentte kazı ve restorasyon çalışmalarının öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz için laboratuvar niteliğinde olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Çekilmez çalışmaların yakında zamanda başlayacağını belirterek, “Bölgemiz ve ilimiz için çok önemli kültür varlıklarına sahip olan Tralleis Antik Kenti’nde kazı ve restorasyon çalışmaları 12 ay süreli kazı çerçevesindedir. Yapılacak çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Aydın Valiliği ve Üniversitemiz Rektörlüğü’nün destekleriyle sürdürülecek” dedi.