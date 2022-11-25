Traktörü ve kasasındaki 3 ton odunu çalarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Malgaçemir Mahallesi Köycivarı Mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında H.D isimli şahsın G.C. isimli şahsın bahçesinde bulunan 3 ton odunu traktör ile çaldığı esnada suçüstü yakalandı. H.D. isimli şahıs gözaltına alınmış, ele geçirilen odun G.C. isimli şahsa, traktör ise ruhsat sahibi B.E. isimli şahsa teslim edildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.