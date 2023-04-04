Traktör arkasında tehlikeli yolculuk

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde traktörde tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yapan şahıslar görenlerin yüreklerini ağızlarına getirirken, ölümle burun buruna yapılan yolculuk vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Koçarlı ilçesi ile kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yolda yanından geçen birçok araca ve geçmişte yaşanan benzer kazalara aldırış etmeden traktörün arkasına bağlanan demir kasada ve şoförün yanında yolculuk yapan şahıslar herkesi hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuk amatör kamera tarafından kaydedilirken, ölümle burun buruna yolculuk yapanları görenler tepki gösterdi. Dakikalarca süren yolculuk traktörün gideceği yere ulaşması ile son buldu.