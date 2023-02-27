Trafo yangını korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir trafoda çıkan yangın korkuturken, alevler itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Köroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş bir arsa içerisinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, güvenlik amacıyla trafonun elektriği kesildi. Mahalle sakinlerini korkutan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kaçağından çıkmış olabileceği tahmin edilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.