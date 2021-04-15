banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu meğer aşıymış!
Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu meğer aşıymış!
Aysun Kayacı o sözünden pişman!
Aysun Kayacı o sözünden pişman!
Almanya gezisi skandalında belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Almanya gezisi skandalında belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?
Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?

Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kuyucak’ta trafodaki yağmur suyu oluğuna sıkışan ebabil kuşunu kurtardı.

AYDIN 15.04.2021, 17:57
2
Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kuyucak’ta trafodaki yağmur suyu oluğuna sıkışan ebabil kuşunu kurtardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kanadı trafo binasındaki yağmur suyu oluğuna sıkışan ebabil kuşunu kurtardı. Bugün öğlen saatlerinde Büyükşehir İtfaiyesi Kuyucak birimine bir kuşun trafo binasının oluğuna sıkıştığı ihbarı geldi. Hızlı bir şekilde olay yerine giden İtfaiye ekipleri, İnönü Caddesindeki trafoda ölmek üzere olan ebabil kuşuna yangın merdiven aracılığıyla ulaşarak olduğu yerden kurtardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri ebabil kuşunu tekrar özgürlüğüne kavuşturarak doğaya saldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu