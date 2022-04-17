TRAC Aydın Şubesi izcilere amatör telsizciliği anlattı

Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü’nün Şahnalı Mahallesi’nde bulunan izci evinde hafta sonu yaptığı kampa, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi de katılarak izcilere amatör telsizcilik hakkında bilgi verdi.

TRAC Şube adına izcilerle söyleşi yapan amatör telsizciler, amatör telsizciliğin ne olduğunu, amatör telsizcilerin hangi gönüllü faaliyetlerde bulunabileceğini, bu hobinin gerektirdiği çalışma araçlarını ve çalışma şekillerini, acil durum ve afetlerde neden amatör telsizcilere ihtiyaç duyulduğunu ve arama kurtarmada haberleşmenin önemini anlattı. Ayrıca, amatör telsizci lisansının, sınav ve belgelendirme süreci ile bilgiler de verildi. Genç izciler, el ve mobil telsizler ile telsizden telsize veya röle üzerinden, haberleşmeyi aksatmaksızın nasıl iletişim kurulabileceği konusunda bilgi edindi. İnternet çağının genç bireyleri, acil durumlarda küresel ağların kesilmesi senaryosu ile karşı karşıya kaldıklarında, lokal iletişim ağı kurma ile ilgili de vizyon oluşturdu. Dijital telsiz üzerinden, Türkiye İzcilik Federasyonu başkanı ile görüşen genç izciler, analog telsizler ile de TRAC Aydın Şubesi’nde bulunan operatörler ile lokal görüşme sağladı. Birçok yaş grubundan izci barındıran kulüpte teorinin yanında gösterilen pratik eğitim, genç izcilerde heyecan uyandırdı.