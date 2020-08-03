Toprak Mahsulleri Ofisi kuru incir alımına devam edecek
AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ VE TBMM KİT KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA SAVAŞ, İNCİR ÜRETİCİSİNE BEREKLETLİ BİR SEZON DİLEDİ. SAVAŞ AYRICA, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) TARAFINDAN GEÇEN SENE İLK DEFA BAŞLANAN, KURU İNCİR ALIMLARININ BU SENE DE DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTTİ.
AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, incir üreticisine bereketli bir sezon dilerken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından geçen sene ilk defa başlanan, kuru incir alımlarının bu sene de devam edeceğini belirtti.
Aydın’ın simge ürünlerinden incir hasat edilmeye başladı. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Aydın’ın göz bebeği meyvesi inciri dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Çiftçilerimize ve üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Bu lezzeti dünyaya tanıtmak için elimizden geleni yapacak, ilimizin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan şifa deposunu tüm dünyada sofraların vazgeçilmezi haline getireceğiz. Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından geçen sene ilk defa başlanan, kuru incir alımları, bu sene de devam edecek. Çiftçimize ve üreticimize büyük katkı sağlayan bu girişim için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal’a teşekkür ediyorum. Aydınımıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.
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