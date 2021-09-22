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Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 6 kişilik heyet, Muğla’da toprak havuzda deniz balığı yetiştiren tesiste teknik incelemelerde bulundu.

AYDIN 22.09.2021, 08:37
Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 6 kişilik heyet, Muğla’da toprak havuzda deniz balığı yetiştiren tesiste teknik incelemelerde bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Edip Yağan ve 5 teknik personelin katılımı ile Muğla’nın Milas ilçesi Avşar bölgesine teknik gezi düzenlendi.

Teknik gezi kapsamında, Avşar bölgesinde yeraltından çekilen deniz suyu özelliğindeki tuzlu suyu kullanarak toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği yapmakta olan tesis, deniz balıkları yavru üretimi yapmakta olan kuluçkahane ve paketleme tesisi ile Karides Yetiştiricilik Tesisinde incelemeler yapılarak tesis yetkililerinden bilgi alındı.

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