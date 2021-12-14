Topladıkları mandalinaları, Antalya’daki yaşıtları ile paylaştılar

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Kabaca İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinden topladıkları mandalinaları Antalya’daki yaşıtları ile paylaştı.

Sultanhisar Kabaca İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri okul bahçesindeki yetiştirdikleri mandalinaları Türkiye’nin farklı yerlerindeki öğrenci kardeşlerine göndererek, hem gönderim yaptıkları il ve ilçeleri yakından tanıma fırsatı buluyor, hem de paylaşma ve iyilik yapma gibi kavramları öğreniyorlar. Öğrenciler son olarak topladıkları mandalinaları Antalya’nın Elmalı ilçesi Salur İlkokulu öğrencileri paylaştı.

Okul müdürü Ahmet Tokkaya, milletimiz için değerli olan kavram ve yerleri öğrencilere tanıtmak, aynı zamanda daha önce görev yaptığı yerlerdeki insanları ve öğrencilerini vefa ile anmak için öğrencileriyle, okul bahçesinde yetiştirdiği mandalına ve portakalları oralara göndererek bir vefa örneği gösterip, farkındalık sağlamayı amaçlıyor. 13 yıl önce görev yaptığı Elmalı Salur İlkokulu öğrenci ve velilerine okulda yetiştirdikleri mandalinalardan öğrencileri ile birlikte toplayıp gönderdiklerini ifade eden Tokkaya, öğrencilerin yaşayarak, paylaşarak iyilik yapma fırsatı bulduklarını, bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.