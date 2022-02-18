Tohum Otizm Vakfı’ndan Başkan Çerçioğlu’na işbirliği teşekkürü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’yla görüşüp Otizm Destek Merkezi’ni ve spor salonunu gezen vakıf yöneticileri işleyişe tam not verdi

Geçen yıl hizmete giren ve uygulanan uluslararası geçerlilikteki eğitim modeliyle öne çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi ve merkezde uygulanan sistem Tohum Otizm Vakfı yöneticilerinden tam not aldı. Yapılan işbirliğiyle ilgili teşekkür etmek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret eden vakıf başkan yardımcısı Aylin Sezgin ile vakıf genel müdür vekili Özgül Gürel, bu işbirliğinin tüm yerel yönetimlere örnek olmasını istediklerini söyledi.

Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret ettikten sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Otizm Destek Merkezi’ni ve Otizm Spor Salonu’nu inceleyen Aylin Sezgin, vakfın yaklaşık 20 yıldır otizm alanında farkındalık çalışmaları ve eğitim modelleri geliştirdiğini hatırlattı. İlk kez bir büyükşehir belediyesiyle bir araya gelerek modellerini uygulama şansı bulduklarının altını çizen Sezgin, “Bu sebeple Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Aydın’a gelerek otizmle ilgili çalışmaları yerinde görerek Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimcileri ile tanıştık. Uygulamaların aynen İstanbul’daki vakfımızdaki gibi yapıldığını gördük. Bundan da gurur duyduk. Modelimizin çoğaltılması bizleri çok memnun etti. Umarım bunu tüm büyükşehir beledilerine yaygınlaştırma şansımız olur” ifadelerini kullandı.