TOBB’nin Tarımsal Projesi’nin önemli durağı Pamuk Ambarı Söke oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) işbirliğinde yapılan “Tarımsal Gıda Değer Zincirlerinde Küçük Çiftçiler için Tarımsal Risk Yönetimi için Alternatiflerin Geliştirilmesi” Projesi’nin önemli bir durağını da, Türkiye’nin pamuk ambarı ‘Söke’ oluşturuyor. Projede Türkiye’de iki stratejik ürün buğday ve pamuk seçilirken, pamukta analiz çalışmalarının önemli bir bölümü de Söke’de yürütülecek.

Projenin anlatımı ve anket çalışması yapmak üzere Söke Ticaret Borsası’nda toplantı düzenlendi. Toplantıda TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş, Proje yöneticileri Hacettepe Üniversitesi’nden Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kasırga Yıldırak ve Halil Agah, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı Haşim İbi ve yönetim kurulu üyeleri bulundu.

Toplantının açılışında proje yöneticisi Halil Agah, projenin genel tanımı hakkında bilgiler verdi. Projenin dünya üzerinde ve Türkiye’nin çevresinde yaşananlara bakıldığında zamanlamasının çok iyi olduğunu belirten Halil Agah, Ocak ayından beri yürütülen proje çerçevesinde özellikle üreticilerin yaşamakta oldukları farklı risklerin değerlendirmeye çalışıldığını söyledi. Tarımda yaşanan riskleri ‘iklim değişikliği’, ‘ürünlerin pazarlanması’, ‘finansman ve ürünlerin fiyatlandırması’, ‘tarım politikalarının belirsizliği’ gibi dört ana başlıkta topladıklarını belirten Halil Agah; “Bu riskleri değerlendirip, TOBB olarak çıkacak sonuçların duyurulmasını sağlayacağız. Bu çerçevede iki ürün buğday ve pamuk ürünü seçildi, bu ürünlerin yoğun üretildiği yerlerde anket çalışması yapıyoruz. Buğday 85 milyonun karnının doyması ile ilgili stratejik ürün, pamuk ise Türkiye’de otomotiv sektöründen sonra en büyük ihracat kalemi olan tekstil sektörünün ana ürünü. Pamukta iki çalışma bölgesi belirlendi; biri Şanlıurfa, diğeri ise İzmir bölgesi” dedi.

TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş; “Söke Ticaret Borsası yaptığı çalışma ve faaliyetlerle, Ankara’da temsiliyetiyle bizim her zaman gurur duyduğumuz yakından takip ettiğimiz çok önemli bir Ticaret Borsamız. Burada olmaktan çok mutluyum. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü, bu projeyi TOBB ile yapmak istedi. Çok önemli bir proje yürütüyoruz. Yaptıkları çalışmalarla örnek olmuş Halil Agah ve Prof. Dr. Kasırga Yıldırak hocamız ile birlikte çalışıyoruz. 80 bin dolarlık küçük bir proje ancak bundan daha sonra büyük projelere altlık olabilecek bir proje. Tarım ürünlerini konuşurken, alternatif finans kaynaklarını da konuşuyoruz. Umarım başarılı olacak. Borsalar üretici temelli kurumlar. Dünyanın hiçbir yerinde üreticinin kazanmadığı bir sistem başarılı olamaz” dedi. Yiğit Ateş; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklığlu’nun selam ve sevgilerini iletti.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, mensubu olduğu TOBB’nin Söke’nin ana faaliyet konusu olan pamuk üretimine değer vermesinin kendisini gururlandırdığını söyledi.

Proje yöneticilerini Söke’de ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı A. Nejat Sağel, “Söke denince akla pamuk gelir. Pamuk ekildikten hasat edilinceye kadar üreticinin akından hayaller, umutlar geçer. Türkiye’de üretilen pamuğun yüzde 9’u, Ege’de üretilen pamuğun yüzde 48-54’ü Söke’de üretiliyor. Yani Söke bir pamuk ambarıdır. Söke Ticaret Borsası öncülüğünde Aydın ve İzmir Ticaret Borsalarımız ile pamuğun daha da değerlenmesi, üreticiye ekonomik geri dönüşünün daha iyi seviyelerde olması için 74 bin m2 alana Türkiye’nin üçüncü lisanslı deposunu kuruyoruz. Ana kalemimiz pamuk için projeler üretiyor, bugünkü toplantıda da içinde yer aldığımız projelere katkı sunmaya çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı A. Nejat Sağel günün anısına birbirlerine hediyeler takdim etti.