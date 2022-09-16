TOBB tarafından Kuşadası’na yapılacak okul projesi hayata geçiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü ile, Kuşadası’nın da içinde bulunduğu 154 ilçeye yeni okul kazandırılıyor.

Kuşadası’na yapılacak okul alanında Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Meclis Başkan yardımcısı Tolga Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Yıldırım ve Murat Boranalp, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile birlikte okul yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kuşadası Ticaret Odası tarafından eğitime verilen öneme değinerek, Kuşadası’na kazandırılacak okula destek ve çabaları için TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Akdoğan, “Yakında temel atma töreni gerçekleşecek okulun, Kuşadası’na hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.