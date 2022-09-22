Tırnakçı turistler Kuşadası’nda esnafı dolandırdı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hediyelik eşya dükkanına müşteri olarak giren yabancı uyruklu 3 kadından biri, ‘Tırnakçılık’ yöntemiyle ödeme yapmadan 48 Euro para üstünü alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası şüphelilerin yakalanması için emniyet birimleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olay Kuşadası’nda dün gece saat 21.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi’ndeki Kışla Sokakta bulunan hediyelik eşya dükkanına müşteri olarak giren yabancı uyruklu 3 kadından biri, iş yeri sahibine ürünün fiyatını sordu. Ürünün 2 Euro olduğunu duyan yabancı uyruklu şüpheli kadın çantasından 50 Euro çıkartarak paranın bozulmasını istedi. İş yeri sahibi kasaya yöneldikten kısa bir süre sonra yabancı uyruklu kadın, el çabukluğuyla çantasından çıkardığı 50 Euro’yu tekrar çantasına koydu. Bu sırada iş yeri sahibinin dalgınlığını fırsat bilen yabancı uyruklu kadın şüpheli hem paketlenen ürünü hem de 48 Euro para üstünü aldı. 50 Euro’yu kasasında göremeyen işyeri sahibi, şüpheli yabancı uyruklu kadına ‘parayı vermeyi unuttunuz’ diyerek uyarıda bulundu. Kendisinden ‘çantamda iki tane 50 Euro vardı birini size verdim diye cevap alan iş yeri sahibi yaşadığı durumu güvenlik kameralarını izledikten sonra fark etti.

İş yeri sahibi Barış Bozyol, mağdur olduğunu belirterek, “Dün akşam 21.30 sıralarında üç tane yabancı uyruklu kız dükkana girdi ve direk yüzük almaya geldiler. ’50 Euro var bozar mısınız’ dediler, ben de ’bozabilirim’ dedim ve kasaya geçtim. 50 Euro elindeyken ben ona para üstünü verdim. Ama o 50 Euro’yu çantasına atmış ben bunu fark etmedim. Para üstünü aldıktan sonra kızlar tam gidecekken farkına vardım. Kendilerine seslendim ve ‘siz 50 Euro’yu vermeyi unuttunuz çantanızı kontrol eder misiniz’ dedim. Çantasından çıkardığı 50 Euro’yu gösterdi. ’Bende iki tane 50 Euro vardı birini size verdim diğeri de bu elimdeki’ dedi ama aslında orada yalan söylüyormuş. Daha sonra kamera kaydına baktıktan sonra anladık. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldum. Umarım başka esnaf arkadaşımın canı yanmadan bu kişiler yakalanır” dedi.