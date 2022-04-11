Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın marka kent Efeler için hayata geçirdiği projelerden biri olan Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı.

Başkan Atay’ın uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak, milli ve olimpik sporcu yetiştirmek amacıyla ilçeye kazandırdığı tırmanma duvarı Efeler halkının ilgi odağı oldu. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda coşkulu bir törenle açılışı yapılan, ülkedeki olimpik standartlarda açık havadaki tek tırmanma duvarı, tırmanış sporuna ilgili misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi tırmanma duvarının son misafirleri Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 3’üncü sınıf öğrencileri ile Aydın Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri oldu. Öğrenciler, Efeler Belediyesi bünyesinde görev yapan Spor Tırmanış Antrenörü Şevki Çıldır gözetiminde tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanış sporu hakkında eğitim alan öğrenciler, Başkan Mehmet Fatih Atay’a, spora ve sporcuya önem verdiği ve böyle bir projeyi Efeler’de hayata geçirdiği için teşekkür etti.