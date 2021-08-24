banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?
Piyasalarda dikkat çeken düşüş!
Piyasalarda dikkat çeken düşüş!
Galatasaray son dakikalarda güldü!
Galatasaray son dakikalarda güldü!

Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı

Aydın’da sabah saatlerinde mermer kütlesi taşıyan bir tır, otoban bağlantı noktasında devrildi. Kaza nedeniyle otoban çıkışı trafiğe kapanırken, ekiplerin ve kurtarıcıların uzun uğraşları sonucu tır yoldan kaldırılarak otoban trafiğe açıldı.

AYDIN 24.08.2021, 09:46
Tır yan yattı, mermer bloklar yola savrulunca otoban çıkışı trafiğe kapandı

Aydın’da sabah saatlerinde mermer kütlesi taşıyan bir tır, otoban bağlantı noktasında devrildi. Kaza nedeniyle otoban çıkışı trafiğe kapanırken, ekiplerin ve kurtarıcıların uzun uğraşları sonucu tır yoldan kaldırılarak otoban trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre Aydın-Denizli ve Muğla bağlantı yolunda seyreden 20 BLM plakalı mermer bloğu taşıyan tır otoban yolunda devrildi. İlginç kazada devrilen tırın taşıdığı koça koça mermer bloklar otobana düştü. Kaza nedeniyle otoban bağlantı yolu trafiğe kapanırken, bölgede görev yapan Mega Vinç ekipleri tarafından kısa sürede tır ve yola düşen tonlarca ağırlıktaki mermer bloklar kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık