banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi

Tır şoförünün 450 bin TL’lik planını JASAT çözdü

ARŞİV

AYDIN 10.09.2020, 18:37
2
Tır şoförünün 450 bin TL’lik planını JASAT çözdü

Aydın’ın Efeler ilçesinde piyasa değeri 450 bin TL olan alkolün park halindeki bir tırdan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), tır şoförünün başka bir şahısla plan yaparak araçtaki alkolleri çalınmış gibi gösterildiğini ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Efeler Baltaköy Mahallesinde, 04.30 sıralarında, park halinde bulunan tır ve tıra yüklenmiş piyasa değeri 450 bin TL olan 26 bin 900 kilogram alkolün çalındığı yönünde ihbar aldı. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timlerince, ihbara yönelik titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda tır şöförü G.G’ nin A.S. isimli şahısla işbirliği yaparak suç uydurduğu tespit edildi. Şüphelilerden G.G. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, A.S.’nin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0