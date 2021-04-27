Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Kızılay Caddesi ile Gençlik Caddesi birleşiminde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılay Caddesi üzerinde ilerleyen Gözde A. idaresindeki 34 BD 8935 plakalı motosiklet ile Gençlik Caddesi’nden çıkış yapan ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet kaldırıma devrilirken, kadın sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.