TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 2 - Akhisarspor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Efeler 09 SFK, sahasında karşılaştığı Muş 1984 Muşspor’u 2-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Efeler 09 SFK, sahasında karşılaştığı Muş 1984 Muşspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes Stadyumu
Hakemler: Tunç Özdemir xx, Semih Kocaman xx, Hakan Dursun xx
Efeler 09 SFK: Göksal xx, Recep xx, Serdar xx (Fatih dk. 75 xx), Süleyman (Murat dk. 87 ?), Furkan Tuşik x (Ahmet dk. 87 ?), Furkan Çarkçı x, Adnan xx (Furkan Cinkaya dk. 80 xx), Sabutay x, Gökhan x, Hakan x, İshak x (Berkcan dk. 87 ?)
Muş 1984 Muşspor: Zeki x, Dede x, Süleyman x, Abdülkadir x, Ömer Karancı x (Doğukan dk. 85 ?), Ömer Faruk x (Bayram dk. 85 ?), Emircan x (Yunus dk. 67 x) Furkan Yıldırım x, Erkam x, Berkant x (Raif dk. 46 x), Mustafa x (Tolga dk. 46 x)
Goller: İshak Kurt (dk. 41 ve 61) (Efeler 09 SFK)
Kırmızı kartlar: Bayram (90+3), Abdulkadir (90+5) (Muşspor)
Sarı kartlar: Furkan Tuşik, Recep (Efeler 09 SFK) Süleyman (Muşspor)