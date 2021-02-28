Terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir kavga ihbarına giden polis ekipleri, GBT kontrolü yaptı. Yapılan UYAP sorgulamasında kavga edenlerden birinin Ömer E., olduğu ve "sosyal medya üzerinden terör propagandası" başta olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen Ömer E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.