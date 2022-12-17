Terör örgütü üyesi Söke’de yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde ’PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan arana bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ’PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan aranan B.M. (21) isimli şahıs Söke ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. B.M. hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.