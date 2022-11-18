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Terör örgütü üyesi olmaktan aranan şahıs Söke’de jandarmaya takıldı
Aydın’ın Söke ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
AYDIN 18.11.2022, 10:34
Aydın’ın Söke ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan M.G. isimli şahıs Çeltikçi Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.