Terör örgütü üyesi olarak aranan şahıs Söke’de yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen planlı ortak çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan Ş.D. isimli şahıs Söke ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.