Terör örgütü üyesi Germencik’te yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde terör örgütü üyeliğinden arana bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde, “ PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak ” suçundan aranan N.G isimli şahıs Germencik ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. N.G. hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.