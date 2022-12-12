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Terör örgütü üyesi Germencik’te yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde terör örgütü üyeliğinden arana bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

AYDIN 12.12.2022, 14:33
Terör örgütü üyesi Germencik’te yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde terör örgütü üyeliğinden arana bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde, “ PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak ” suçundan aranan N.G isimli şahıs Germencik ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. N.G. hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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