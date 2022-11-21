Terör örgütü propagandasından yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ” suçundan aranan Ö.S. isimli şahıs Savuca Mahallesi’nde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.