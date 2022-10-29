Terör örgütü propagandası yapan şahsı jandarma yakaladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs Jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarda “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ” suçundan aranan G.Ö isimli şahıs Turan Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.