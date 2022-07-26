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Tercih tırı gençler için kent meydanında yerini alıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin YKS tercih döneminde öğrencilere danışmanlık hizmeti vereceği tercih tırı, 27 Temmuz – 05 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Kent Meydanı’nda hizmet verecek.

AYDIN 26.07.2022, 16:07
Tercih tırı gençler için kent meydanında yerini alıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin YKS tercih döneminde öğrencilere danışmanlık hizmeti vereceği tercih tırı, 27 Temmuz – 05 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Kent Meydanı’nda hizmet verecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu başladı. Milyonlarca genç, gelecek hayallerini gerçekleştirmek için bölüm, şehir ve üniversite tercihi yapacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi de önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilere tercih aşamasında destek olmak için, tercih tırını Atatürk Kent Meydanı’nda hizmete açıyor. 27 Temmuz – 05 Ağustos tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında Atatürk Kent Meydanı’nda yerini alacak olan tercih tırında, tüm gençlere danışmanlık hizmeti verilecek. Öğrencilerin aldığı puanlar ve hayalleri doğrultusunda vereceği öneriler ile uzman rehber eğitmenler danışmanlığında tavsiye niteliğinde listeler oluşturulacak. Rehber eğitmenlerin alternatif bölümler ve üniversiteler konusundaki danışmanlık hizmeti ile öğrencilerin tercih aşamasında daha fazla seçeneği değerlendirmesi sağlanacak.

Başkan Çerçioğlu tüm gençleri tercih tırına davet etti

Aydınlık bir gelecek için çalışan ve üreten yeni nesillere ihtiyaç olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin hayalleri ve yetenekleri çerçevesinde doğru tercih yapacaklarına inandığını belirtti. Bu dönemde profesyonel destek almanın önemine vurgu yapan Başkan Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı’nda hizmet verecek olan tercih tırına tüm öğrencileri davet etti.

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