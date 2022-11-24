Televizyon hırsızlarını kamera kayıtları ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Çakmar Mahallesi’nde A.H. isimli şahsa ait kahvehanede bulunan 1 adet televizyonun çalınması olayının aydınlatılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma çerçevesinde olay yerinde elde edilen deliller, çevrede bulunan kamera görüntüleri ve olayı gerçekleştirebilecek şahıslar üzerinden yapılan araştırma sonucu V.K ve E.A. isimli şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.