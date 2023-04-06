Tele takılan saksağanı jandarma kurtardı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bahçe teline ayağı takılan saksağanı jandarma ekipleri kurtararak doğaya saldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri “Jandarmadan Patili Dostlarına Sevgi Eli” faaliyeti sırasında saksağan türü kuşun tellere takıldığını fark etti. Jandarma ekipleri tarafından Abdurrahmanlar Mahallesi’nde devriye esnasında bahçe tellerine ayağı takılan saksağana ilk müdahale yapılıp doğal yaşam ortamına salıverildi. Jandarmanın bu davranışı takdir topladı.