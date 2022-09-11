Tekstil atölyesinde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir tekstil atölyesinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Efeler ilçesi Ata Mahallesi’nde bir tekstil atölyesinde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, atölyede satışa hazır hale getirilmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu ile ilgili Ö.T. isimli bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, şüphelinin ayrıca 2 şahsa uyuşturucu sattığını tespit etti. Gözaltına alınan Ö.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ö.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.