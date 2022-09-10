TEKNOFEST ikincilerinden NTB’ye teşekkür ziyareti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde başarıları ile göz dolduran Nazilli Fen Lisesi, ülke genelinde bir büyük başarıya daha imza attı. Samsun’da yapılan TEKNOFEST 2022’de projeleri ile Türkiye ikincisi olan öğrenciler kendilerine sponsor olan Nazilli Ticaret Borsası’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Nazilli Fen Lisesi Müdürü Ali Çomruk ile birlikte Borsa Başkanı Nurettin Kırlıoğlu’nu ziyaret eden TEKNOFEST 2022 Samsun Tarım Teknolojileri alanı Türkiye 2.’si öğrenciler Hüseyin Efe Karatekin ve Cemil Araz, maddi ve manevi desteklerinden dolayı başkan Kırlıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler. İkincilik ödüllerini Selçuk Bayraktar’ın elinden aldıklarını ifade eden Hüseyin Efe Karatekin: “İncir sektöründe en önemli sorunların başında gelen Aflatoksinli İncirlerin Ayıklanması konusunda hazırlamış olduğumuz proje ile Danışman öğretmenlerimiz Cansel Akel ve Hasan Aşkın’ın da desteği ile Türkiye ikincisi olduk. Başta Okul Müdürümüz Ali Çomruk olmak üzere bizlere büyük destek veren Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu’na ve Borsa Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Biz 4 seneden beri projenin üstünde çalışıyoruz. Farklı alanlarda farklı ürünler çıkardık ve bu ürünlerin patentini aldık. Bu sene projenin üstünde çalışmaya başlarken bölgemizin en büyük ihracat kalemlerinden birisi olan kuru incire odaklandık. Ve kuru incirde en büyük problemin aflatoksin olduğunu tespit ettik. Aflotoksin’in nasıl ayıklandığını araştırdık. Geleneksel yöntemle elle karanlık odalarda ultraviole ışık altında aflatoksinli incirlerin ayıklandığını tespit ettik. Ve Avrupa Birliği nezdinde bizim tescillenmiş 2 adet ürünümüz var. 7 adet ürünümüzden ikisi kuru incir ve kuru kayısı ve bunun bütün proseslerinin insan eli değmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündük. Ve aflatoksin kontrolünü tamamıyla insan eli değmeden gerçekleştirilebilecek ve bunu yüzde 100 doğrulukta yapabilecek bir makine çıkarttık. Yaklaşık 1 ay önce biz makinemizin imalatına başladık. Mekanik ve elektroniklerini de Aydın’da sanayi de tamamladıktan sonra arkadaşım yazılımlarını tamamladı. Yapay zeka konusunda kendisi çalışıyor ve testlerimizi gerçekleştirdik. 150 farklı testte yüzde 99.3 doğruluk elde ettik. Ve bu bağlamda TEKNOFEST Ordu 2022 yarı finallerine katılım sağladık önce, Ordu’da yapmış olduğumuz sunumlar ve değerlendirmeler neticesinde finale kaldık. Finalde de Samsun’da yine ayrıyeten sunumlarımızı gerçekleştirdik ve Türkiye ikinciliğini aldık” dedi.

“Aflatoksinli incirler elle değil yapay zekayla ayıklanacak”

Ekibin diğer üyesi Cemil Araz: “Projemizle saatlik 100 kilogramlık bir işleme kapasitesi elde ettik. Bu rakam, kapasitesi artırıldıkça 30 ve 40 civarındaki rakamlarla saatlik 3 ila 4 ton işleme kapasiteli endüstriyel bir makine çıkartmayı düşünüyoruz. Bu konuda öncelikle biz bu maliyetleri karşılamak adına okul müdürümüze başvurduk ve okul müdürümüz aslında Nazilli’de yer alan hatta en başta Ticaret Borsası Başkanımız Nurettin Kırlıoğlu ile görüşmeler sağladı ve ana sponsorumuz kendisi oldu. Bu konuda bize destek veren başta Nurettin Kırlıoğlu’na, Okul Müdürümüz Ali Çomruk’a, Danışman hocamız Cansel Akel’e çok teşekkür ediyoruz. Şu anda tamamen üniversiteye odaklanmış durumdayız biz daha yeni mezun olduk ikimiz de Koç Üniversitesi’nden elektrik-elektroniğe tam burslu kabul aldık. Ve şuan tek odağımız üniversite ve projelerimize kesinlikle devam edeceğiz. Ben de özellikle enerji sektöründe çalışmak istiyorum. Aynı zamanda Afet Yönetimi hakkında projem var ve bunu AFAD Başkanıyla beraber sahaya uygulanması noktasında adımlar atmaya başlayacağız. Çalışmalar devam ediyor” dedi.

“Başarılı öğrenciler ben çok gururlandırdı”

Nazilli Ticaret Odası başkanı Nurettin Kırlıoğlu, kendilerine ziyarete gelen öğrencileri ve okul idaresini kabul ederek önce çocuklara hediye vererek başarılarının devamını diledi. Okul yönetimine de verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Başkan Kırlıoğlu: “Nazilli Fen Lisesi olarak hocamızın ve çocuklarımızın ziyaretinden dolayı öncelikle teşekkür ederim. Öncelikle çocuklarımızın Nazilli’de yaptıkları bir proje sayesinde Türkiye ikincisi olması bizim gururumuzu okşadı” dedi.