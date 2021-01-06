Tekerlekli sandalyenin aküsü bitince, güneşe hasret kaldı

Aydın’ın İncirliova İlçesinde yaşayan 43 yaşındaki Murat Bozkurt, ekonomik sıkıntıları yüzünden tekerlekli sandalyesinin biten aküsünü değiştiremeyince aylardır gün yüzü göremez oldu. En büyük isteğinin tekerlekli sandalyesine oturup evinden dışarıya çıkarak güneşi seyrederek nefes almak olduğunu belirten çaresiz adam, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Murat Bozkurt 09 Eylül 2018 tarihine kadar tarım ve çeşitli işlerde çalışarak evini geçindirip çocuklarına baktı. Yaklaşık 2,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Murat Bozkurt, 6 ay kadar yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra felçli olarak yeniden hayata tutundu. Yaklaşık bir yıl süren tedavisinin ardından tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yeniden hayata başlayan Murat Bozkurt, bu defa kazadan dolayı değil tekerlekli sandalyesinin aküsünün bitmesinden dolayı güneşe hasret kaldı.

Kazadan sonra malulen emekli olduğunu ancak aldığı emekli maaşı ile 4 çocuğu ile birlikte 6 kişilik ailesinin mutfak masrafına yetişmekte güçlük çektiğini belirten Murat Bozkurt, “Gerek işim gerekse hayvancılıkla olan iştigalim nedeniyle sağlıklı olduğum yıllarda hareketli bir hayatım vardı. Kaza geçirdikten sonra bir yıl kadar yatağa bağımlı yaşadım. Sonra tekerlekli sandalye ile kendi sokağımızda da olsa yeni bir hayata başladım. Ancak tekerlekli sandalyemin aküsü bitince adeta elim ayağım yeniden kırıldı. Ekonomik nedenlerden dolayı akü de alamıyorum. Aylardır evden çıkamıyorum. Sesimi de kimseye duyuramadım. Ne olur birileri yardımcı olsun, güneşi görmek, mahalle bakkalına gidip evimin ekmeğini almak istiyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Engelli raporu olduğunu, ancak bu haliyle hiçbir yere gidemediğini de belirten Murat Bozkurt, konuşma kabiliyetini de kaybettiği için telefonla da derdini kimseye anlatamadığını söyleyerek çok zor durumda olduğunu belirtti.