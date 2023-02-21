Tavuk yemi hırsızları suçüstü yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir tavuk üretim çiftliğinden yem çalmaya çalışan hırsızlar, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Argavlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye jandarma ekipleri devriye gezdikleri esnada bir tavuk üretim çiftliği içerisinde 3 kişinin şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Yapılan fiziki takip sonrasında H.A., Y.P. ve H.P. isimli 3 şüphelinin yanlarında getirdikleri araca 30 çuval tavuk yemi yüklediklerini tespit etti. Hırsızlık olayının meydana geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, şüphelileri çiftlikten çıktıkları esnada suçüstü yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tavuk yemi ise sahibine teslim edildi.