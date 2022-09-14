Tasfiye kararı alan dernek tüm birikimini Buharkent Huzurevi için bağışladı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren ve tasfiye kararı alan Buharkent Toplum Eli Yardımlaşma Derneği tüm nakdi varlığını huzurevi yapımında kullanmak üzere Buharkent Belediyesi’ne bağışladı.

Buharkent Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan 75 kişilik huzurevi için çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Aydın Valiliği başkanlığında Buharkent Belediyesi ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından proje çalışmaları da hız kazanırken, huzurevi için el ele veren Buharkentli vatandaşlar da Belediye Başkanı Mehmet Erol’un destek çağrısına kayıtsız kalmıyor.

Başkan Erol’un çağrısı üzerine harekete geçen vatandaşlar ilçeye huzurevinin kazandırılması için ellerini taşın altına koyarak, bağış yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede 2011 yılında kurulan Buharkent Toplum Eli Yardımlaşma Derneği aldığı tasfiye kararının ardından 67 bin 282 TL’yi huzurevi yapımında kullanmak üzere Buharkent Belediyesi’ne bağışladı.

Vatandaşların ilgisi ve verdikleri desteklerden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Erol; “Bağış kampanyamıza vatandaşlarımızdan önemli destek var. Bu işin azı çoğu yok ve tüm vatandaşlarımız çağrımız üzerine harekete geçti. 2011 yılında kurulan Buharkent Toplum Eli Yardımlaşma Derneği de maalesef tasfiye kararı almış. Ancak örnek bir davranışa imza attılar. Derneğin tüm nakdi varlığı olan 67 bin 282 TL’yi huzurevi yapımında kullanmak üzere belediyemize bağışlamışlardır. Ayrıca Dernek Başkanı Özkan Çetin tarafından da şahsi olarak huzurevinde kullanılmak üzere bağış yapılmıştır. Huzurevi adına yapılan bağışlar için çok teşekkür ederim” dedi.