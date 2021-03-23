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Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.

AYDIN 23.03.2021, 10:46
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Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.

Olay, Efeler ilçesi Fatih Mahallesi’nde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. Vural (21) babası Barış Vural (45) ile iddiaya göre tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K. Vural evde bulunan av tüfeği ile ateş ederek babasını vurdu. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Barış Vural’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Babasını av tüfeği ile vurarak öldüren Y.K. Vural ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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