TARİŞ kuru incir fiyatları belli oldu

Aydın’ın önemli ürünlerinden olan kuru incirin TARİŞ İncir Birliği alım fiyatları belli oldu. Rakamlar kuru incirin kalitesine göre belirlenirken, bu yılki alım fiyatlarının kilogramı 8 TL ile 70 TL arasında değişiyor.

Aydın’ın altın sarısı kuru incirlerinde yeni sezon heyecanı devam ederken, TARİŞ İncir Birliği bu yılki alım fiyatlarını açıkladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerin merakla beklediği alım fiyatlarını yapılan toplantının ardından açıklayan TARİŞ İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını diledi. Yapılan toplantının ardından 0-100 rüfuz incirin kilogramdaki adedi 36-40 arası olan A1 kalitesi için 70 TL, 41-45 arası olan A2 kalitesi için 62 TL, 46-50 arası olan A3 kalitesi için 58 TL, 51-55 arası olan A4 kalitesi için 54 TL, 56-60 arası olan A5 kalitesi için 50 TL, 61-65 arası olan A6 kalitesi için 44 TL, 66-70 arası olan A7 kalitesi için 37 TL, 71-80 arası olan A8 kalitesi için 33 TL, 81-90 arası olan A9 kalitesi için 30 TL, 91-100 arası olan A10 kalitesi için 21 TL ve 101-130 arası olan A11 kalitesi için de 18 TL fiyat tespit edildi.

Kalitesine göre çatlak kuru incirin kilogram fiyatı 20 TL ile 10 TL arasında değişirken, C serisi ballıkara kuru incirin kilogramına 18 TL ve hurda endüstriyel kuru incirin kilogramına da 8 TL fiyat belirlendi. Yemeklik kuru incir 0-45 adet 0 rüfuz fiyatı ise kilogramda 100 TL olarak belirlendi.

“Beşinci yılımızı da karla kapattık”

Fiyatların açıklanmasının ardından kendisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan; “TARİŞ İncir Birliği olarak 2022-2023 iş yılı Kuru İncir alım fiyatlarımızı belirledik. Her yıl olduğu gibi enflasyon rakamlarını dikkate alarak bu iş yılında da ortaklarımızı mağdur etmedik. Sezonumuzun tüm ortaklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.