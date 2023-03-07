TARİŞ Başkanı Özer’den pamuk üreticilerine uyarı

Deprem bölgesindeki tekstil işletmelerinde üretimin durması, Ege’de üretilen pamuğun elde kalma ihtimalini ortaya çıkarırken, gözler bölgenin pamuk deposu Söke’ye çevrildi. Halihazırda depremin açtığı yaraların sarılmaya çalışıldığı bölgedeki tekstil fabrikalarının faal durumda olmadığını belirten Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, bu durumun yeni sezondaki pamuk üretiminde ve piyasada negatif bir etkiye yol açabileceğine dikkat çekti.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkan Yardımcısı Bülent Uçak’ın, deprem felaketinden kaynaklı olarak, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’daki hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil üretiminin durması nedeniyle 80 bin ton Ege pamuğunun seneye devrolabileceğini açıklaması, bölgenin pamuk deposu Söke’de büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, üreticileri daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ederken, “Çiftçilerimiz ayağını yorganına göre uzatmalıdır” uyarısında bulundu.

“Alternatif ürün seçme olasılığımız zayıf”

Geride kalan sezonda Ege Bölgesi’nde yaklaşık 200-220 bin ton elyaf pamuk üretiminde bulunulduğunu belirten Başkan Özer, “İTB Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, deprem felaketinden kaynaklı olarak tekstil işletmelerindeki üretimin durması nedeniyle Ege Bölgesi’ndeki 80 bin ton pamuğun devredebileceğini söylüyor. Açıkçası bu 80 bin tonun önümüzdeki yıla devredebileceği yönündeki ihtimale dönük baktığımızda bizim de stoklarımızda pamuk var. Bu açıdan baktığımızda, yaşanan bu durum, önümüzdeki yıl için pamuk üretiminde ve piyasada negatif bir etkiye yol açabilir. Biz yine de bu konuda yanılmayı umuyoruz, fakat bu gerçeği de gözardı etmemeliyiz. Söke’de pamuk, tarımsal üretimde olmazsa olmaz birinci üründür. Bu bakımdan Söke Ovası’nda alternatif ürün seçme olasılığımız da biraz zayıf durumdadır. Ege Bölgesi’nde üretilen yüzde pamuğun 50-55’i doğrudan Söke’de üretilmektedir. Bu da çok ciddi bir rakama karşılık geliyor. Biz çiftçilerimizin biraz daha duyarlı ve dikkatli olmasıyla birlikte ayağını yorganına göre uzatmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Avrupa pazarına dikkat çekti

Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle bölgedeki tekstil fabrikalarının çok ciddi zarar gördüğüne vurgu yapan Başkan Özer, “Ülkemizde iplik üretimin yüzde 31’i Kahramanmaraş’ta gerçekleşiyor. Hepimizin yüreğini yakan depremden kaynaklı olarak oradaki fabrikalarının hiçbirisinin de şu anda çalışır vaziyette olmaması çok önemli bir husustur. İTB Başkan Yardımcısı Uçak, açıklamasında bu durumu kastederek 80 bin ton pamuğun devredilebileceğini söyledi. Ben de kendisine katılıyorum. Kahramanmaraş’taki iplik fabrikalarının çalışmaması diğer fabrikalara talebi artırdı ama bağlantı yapılmış ithal pamuklar var. İthal pamuğun da şu an Türkiye’ye girişi çok yüksek maliyette değil. Bu nedenle o pamuklar da halihazırda çalışan diğer fabrikalara kaymaya başladı. Türkiye’deki tekstil ve tekstil ürünleri üretiminde bir azalma söz konusu. İnşallah depremin yaraları çok kısa sürede sarılır ve bu durum Avrupa pazarına yansımaz. Avrupa pazarımızı kaybeder duruma gelmemeliyiz. Tekstil sektörü bazında baktığımızda Avrupa pazarı bizim için çok önemli bir konuma sahip” diye konuştu.

“Üretimde düşüş olacağı öngörülüyor”

“Depremden kaynaklı olarak tekstil üretiminde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmaya başladığı gerçeği ortadadır” diyen Başkan Özer, “Tekstil üretiminde lokomotif il Kahramanmaraş’tır. Ülkemizin yüzde 31 oranındaki iplik ihtiyacına doğrudan Kahramanmaraş cevap veriyor. Halihazırda fabrikalar faal değil. Bunların en erken faaliyete geçmesi tahminlere göre 4-5 ayı bulacak. Yine toparlanması 1 yılı bulacak olan fabrikalar da var. Yıkılan fabrikaların enkazında kalan makinelerin durumu noktasında da netlik söz konusu değil. Dolayısıyla pamukta eldeki stok, yeni üretime devredecek. Bu açıdan bakıldığında ithalatın durdurulması da çözüm değil çünkü biz pamuk üretiminde dışa bağımlı bir ülkeyiz. Pamuk üretiminde kendi kendimize yeten bir ülke değiliz. En azından 1 milyon ton pamuk ithal etme zorunluluğumuz var. Tüketimimiz 2 milyon ton, üretimimizse 1 milyon ton. Bu sene kuraklık ve deprem nedeniyle üretimde düşüş olacağı öngörülüyor. Tekstil üretimi eski rayına oturacağı zaman ne yazık ki daha fazla ithalatçı duruma düşeceğiz” ifadelerini kullandı.