Tarımsal ambalaj atığı projesi, 15 ayda hedefini yüzde 54 gerçekleştirdi

Kırsalda farkındalık ve eğitim çalışmaları ile tarımsal ambalaj atıkları ile ilgili duyarlılığın artırılması hedeflenene “Bitki Koruma ve Besleme Ürünlerinin Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı Projesi” faaliyete geçtiği 15 aylık süreçte hedeflerinde yüzde 54 gerçekleşme sağladı.

Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun oluşturduğu Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Komisyonu tarafından Eylül ayı toplantısı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır başkanlığında Zeytin Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürü Mehmet Çakmak ile DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Sulama Birliği, Efeler Ziraat Odası, Gencelli Sulama Kooperatifi temsilci üyeleri ve ilgili teknik personeller katıldı.

Toplantıda, komisyonun Mart ayında aldığı kararlar ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen faaliyetlerin gerçekleşme durumları görüşülürken, Etkin Su Kullanımı ve İyi Tarım Uygulamaları konularında değerlendirmeler yapılarak kararlar alındı.

Toplantı ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun oluşturduğu, Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Komisyonu 2022/2 no’lu Eylül ayı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda komisyonun 2022/1 no’lu Mart ayında almış olduğu kararlar ve İl Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetlerin gerçekleşme durumları üyelere sunulmuştur. Etkin Su Kullanımı ve İyi Tarım Uygulamaları konularında değerlendirmeler yapılarak kararlar alınmıştır. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında uygulamaya konulan 3 yıl süreli “Bitki Koruma ve Besleme Ürünlerinin Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı Projesi” ile 15 aylık sürede hedeflerin yüzde 54’ü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Söke Ovası Sulama Birliği Başkanlığı’nın katkılarıyla da 01.06.2022 tarihli yeni bir proje hayata geçirilerek Söke Ovası’na yerleştirilen kafeslerde toplanacak kimyasal atıkların bertarafı çalışmaları yürütülecektir. Projelerle toprak ve su kaynakları üzerindeki tarımsal kaynaklı kirlilik yükünün hafifletilmesi hedeflenmektedir. Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Komisyonunun toplantı katılım bilgileri ve aldığı kararlar İl Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna sunulacaktır” ifadeleri yer aldı.