Tarımsal Alanda Araştırma ve Eğitim Protokolü imzalandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Bulgaristan’dan Agricultural Institute-Stara Zagora ve Sırbistan’dan Institut Za Stocarstvo Beograd-Zemun enstitüleri arasında tarımsal alanda araştırma ve eğitim konularında ortak çalışma yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile Bulgaristan Stara Zagora Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına Enstitü Genel Müdürü Prof. Dr. Stayka Laleva ve Sırbistan Belgrad Hayvancılık Araştırma Enstitüsü adına Enstitü Genel Müdürü Dr. Edomir Radovi arasında imzalandı.

Tarımsal her konuda işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, protokolün kurumlar için hayırlı olmasını diledi. Protokol töreni Aldemir’in ADÜ hediyeliklerinden takdim etmesi ile sona erdi.