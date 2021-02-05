Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir’li Aydın’a geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Aydın’a gelecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bakir Pakdemirli 8 Şubat Pazartesi günü Aydın’a gelecek. Çine ilçesindeki Gökbel ve Adnan Menderes Barajlarında incelemelerde bulunacak olan Bakan Pakdemirli, Aydın Valiliği ve AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Son olarak Söke ilçesindeki sektör toplantısına katılacak olan Pakdemirli ardından kentten ayrılacak.