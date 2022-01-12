Tarım İl Müdürlüğü’nden fuara davet

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na vatandaşları davet etti.

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın, 9. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde 13-16 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuar, tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirecek. Aydın tarımı, sanayisi, ekonomisi ve tanıtımı açısından büyük önem taşıyan ve Aydın’da tarım potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ile ilgili paylaşım yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşları açılış törenine davet etti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 13 Ocak Perşembe günü saat 12.00’de açılıyor. Çine yolu, Aydın Otogar karşısı TARİŞ Pamuk depolarında 13-16 Ocak 2022 tarihleri arasında, Aydın tarım potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak, yeni teknolojik gelişmeler ile üreticileri ve sektör temsilcilerini buluşturmak, Aydın tarım ürünlerini ve tarım potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda duyurmak amacıyla 9. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın gerçekleştirilecektir. Tüm halkımız davetlidir” ifadeleri yer aldı.