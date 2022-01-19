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Tarım Fuarı’nda, 200 milyon TL sıcak satış yapıldı

Aydın’da bu yıl 9.’su gerçekleştirilen tarım fuarını 315 bin 745 kişi ziyaret ederken, fuarda 200 milyonun üzerinde sıcak satış yapıldı.

AYDIN 19.01.2022, 11:09
Tarım Fuarı’nda, 200 milyon TL sıcak satış yapıldı

Aydın’da bu yıl 9.’su gerçekleştirilen tarım fuarını 315 bin 745 kişi ziyaret ederken, fuarda 200 milyonun üzerinde sıcak satış yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 356 marka ile 315 Bin 745 bin ziyaretçiyi ağırladı. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaların yer aldığı Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Pandemi sebebiyle 1 yıl aradan sonra gerçekleşen fuarda ziyaretçiler, tarım, gıda ve hayvancılık sektöründeki son gelişmeleri ve yenilikleri yerinde inceledi. 9. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın sona ermesinin ardından değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, birçok ulusal ve uluslararası firmaların katılım sağladığı fuarda Aydınlı firmaların çoğunlukta olduğunu ve Aydınlı firmaların fuara sahip çıkmasından dolayı da büyük gurur yaşadıklarını belirtti.

Fuarın tarım sektörü açısından önemli katkı sağladığını ifade eden Çondur; “Fuar organizasyonları, sektör dinamizminin canlı olması ve yeniliklerin hedef kitlelere ulaşması açısından önemli bir katkı sunuyor. Bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’mıza toplam 193 firma ve 356 marka katılım sağladı. Öncelikle fuarımıza sahip çıkan, sektöre dair yenilik ve teknolojileri fuar ziyaretçilerimizle buluşturan firma yetkililerimize teşekkür ediyorum. Pandemi koşullarına rağmen oldukça yoğun katılımlı bir fuar süreci geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 315 Bin 745 kişinin ziyaret ettiği fuarımızda 200 milyon TL’nin üzerinde sıcak satış gerçekleşti ve fuarda birçok firma ikili görüşmelerde bulundu” dedi.

Zengin tarım potansiyeline sahip olan Aydın’ın modern ve kullanışlı bir fuar alanına sahip olması gerektiğinin altını çizen Çondur; “Güçlü ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının en son örneklerinin sergilendiği ve ülkemizde düzenlenen tarım fuarları arasında ilk 5’te yer alan Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na daha fazla yurtdışı firmasının katılım sağlayabilmesi ve fuar zamanında sektöre yönelik panellerin organize edilebilmesi adına önümüzdeki yıllarda yeni fuar alanına kavuşmayı temenni ediyoruz” dedi.

Çondur; ”9.Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuar organizasyonu destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Ticaret Odası, Efeler Ziraat Odası, S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk Tarım Satış Kooperatifi ve diğer kurumlarımıza, fuarımıza sahip çıkan Aydınlılara Aydın Ticaret Borsası adına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

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