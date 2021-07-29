Tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen arazi yangınında zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisi zarar gördü.

Yangın, Çobanlar Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zeytin ağaçları ile kaplı tarım arazisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin alevlerin büyümemesi için büyük çaba sarf ettiği yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.