Tarihi köyde bayram namazı açık alanda kılındı

Aydın’da Ramazan bayramı pandemi tedbirleri ile devam ediyor. Aydın’da sabah 06:30’da başlayan bayram namazı pek çok yerde açık alanda kılındı.

Aydın’ın en büyük köylerinden biri olan ve geleneklerine bağlılığı ile bilinen Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Köyü’nde bu yıl geçen yıl olduğu gibi bayramlaşma töreni yapılamadı. Pandemi tedbirleri kapsamında köylüler cami yerine açık alanda toplanırken binlerce kişi aynı alanda bayram namazına durdu. Her yıl köyde yaşayan tüm erkeklerin bayram namazı sonrası, sıraya girip bayramlaştığı köyde bu yıl halk gönülden bayramlaştı.

Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına riayet eden köylüler bayram namazını maske mesafe kuralına uyarak bayram namazlarını açık alanda kılmayı tercih etti. Köy sakinlerinden Hüseyin Karabulut, "Pandemi tedbirleri kapsamında 2 yıldır hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Köyümüzde 2 ayrı camide bayram namazı kılınır ve camiler tıklım tıklım dolardı. Bu yıl tam kapanma tedbirleri kapsamında dışarıda yaşayanlar köylerine gelemedi. İnşallah önümüzdeki bayramda önceki bayramlarda olduğu geleneksel bayramlaşmamızı yaparız" diye konuştu.