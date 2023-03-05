Tarihi hangarlar yeniden hayat buldu

İncirliova’da yıllardır atıl durumda olan tarihi hangarları kafe ve nikah salonu olarak yeniden hizmete kazandıran Belediye Başkanı Aytekin Kaya, açılışı yapılan nikah salonunda düzenlenen törende ilk nikahı kıydı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yıllardır atıl durumda olan tarihi hangarları yenileyerek yeniden hizmete sokan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 2. etap olan Tarihi Hangarlar Nikah Salonu’nu da hizmete açtı. Bir bölümünü, kafeterya ve restoran olarak düzenlenen tarihi binaların 2. etabında diğer bölümü de nikah salonu olarak düzenlendi. Tarihi Hangarlar Nikah Salonu olarak hizmete açılan salonda gerçekleştirilen ilk nikah töreninde ise Gamze ve Emrah çiftin nikahını Başkan Kaya kıydı. Genç çiftin nikahını kıyan Başkan Kaya, kendilerine bir ömür boyu mutluluk diledi.

Tarihi hangarları hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kaya; “Tarihi Hangarlar Nikah Salonumuz hayırlı olsun. Tarihi Hangarlar’ın 2. etabı olan Nikah Salonumuzun açılışını yaptık ve ilk nikah törenini gerçekleştirdik. Yıllardır atıl durumda olan, kendi haline terk edilmiş bu alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İncirliovamızın geleceği için yılmadan yorulmadan çalışmaya, gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Bizim sevdamız İncirliova” dedi.