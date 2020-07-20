Tarihe tanıklık eden köprü bu defa nostalji yaşatacak

Aydın’ın İncirliova İlçesi sınırlarında yer alan İkizdere Çayı üzerine 6 asır önce yapılan ve 1985 yılına kadar kullanılan tarihi köprünün ayağa kaldırılması için restorasyon çalışması başlatıldı. Osmanlı döneminin Aydın’daki önemli eserlerinden biri olan sanatsal değeri de oldukça yüksek olan köprünün restorasyonun özel bir firma tarafından yapılacağı belirtildi.

Gerek mimari özelliği gerekse 3 kemerden oluşan heybetli yapısı ile 1400’lü yıllardan 1985 yıllarına kadar hizmet veren köprünün ipek yolu üzerinde olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığı belirtildi.

Osmanlı döneminde tarihi ipek yolu üzerine 1400’lü yıllarda yapılan köprünün Aydın’da ayakta kalan ender köprülerden biriydi. Aydın-İzmir hattı üzerinde önce kervanlara, ardından da motorlu taşıtlara hizmet veren köprü 1400’lü yıllardan 1970’li yıllara kadar hizmet verdi. Zaman zaman yaşanan sel felaketlerinde zarar gören köprü son olarak 1970 yılında restore edildi. Bir süre daha kullanılan tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılınca 1985’li yıllardan sonra tarihi köprünün vazifesini yeni köprü yapmaya başladı. İkizdere çayı üzerine kurulan İkizdere Barajı’nın faaliyete geçmesi ile İncirliova-Tire yolu güzergahı değişti. Yol kullanım dışı kalınca tarihi köprü de kaderine terk edilmesi sonucu çöktü. Her geçen gün biraz daha çöken 6 asırlık tarihi köprünün ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İkizdere Köprüsü adı ile bilinen tarihi kayıtlarda ‘Çatma’ köprüsü olarak da geçen köprünün o dönemde demir ve çimento kullanılmadan sıkıştırma yöntemi ile yapılmış 3 kemerden oluşan nadir eserlerden biri olduğu belirtildi. Köprünün restorasyonunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacağı belirtildi.